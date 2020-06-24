سلطان القاسمى: انطلاق مهرجان الشارقة للتصوير فى فبراير 2021

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إن مهرجان الشارقة الدولي للتصوير "إكسبوجر" سينطلق في دورته الخامسة خلال فترة 10-13 فبراير من العام المقبل 2021، لافتًا إلى أن هذا القرار جاء استجابة للظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، والقيود التي وضعها على حركة الطيران والسفر.وأضاف "القاسمي" أن المهرجان يعتبر منصة عالمية لتجمع كبار مصوري العالم، وهدفه الرئيسي أن يحقق التفاعل الحي والمباشر بين خبرات كبيرة ومصورين هواة وجمهور من مختلف بلدان العالم، لتبادل التجارب والقصص التي خاضوها خلال رحلاتهم وجولاتهم الفوتوغرافية، لهذا جاء قرار التأجيل ولم نلجأ إلى الحلول التقنية والخيارات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة.وتابع: "إذ نتطلع أن تكون الدورة المقبل من المهرجان دورة استثنائية على كافة المستويات وتنقل للمتابعين والجمهور تفاصيل ووثائق مصورة لكبرى الأحداث التي جرت في العالم خصوصًا خلال العام 2020".وأوضح أن ما شهده العالم من متغيرات على المستوى السياسي، والبيئي، والاجتماعي، والاقتصادي، يجعلنا على ثقة بأن مصوري العالم يحملون اليوم كنوزًا فوتوغرافية، وسيكون المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) هو المنصة العالمية الأولى التي تفتح أمامهم الباب ليشاركوا الجمهور قصصهم ولحظات تجاربهم المميزة والفارقة بعد الأحداث التي فرضها (كوفيد 19)، وقال: "إن دورة المهرجان الجديدة ستكون ملخصًا بصريًا لعام مفصلي مرّ على البشرية جمعاء".يشار إلى أن المهرجان الدولي للتصوير الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة، يجمع أعمال كبار المصورين العالميين الحائزين على أرقى الجوائز الدولية سنويًا، ويعقد سلسلة ورش وجلسات حوارية ولقاءات مع خبراء ومحترفي الفن الفوتوغرافي، كما يستضيف كبرى شركات تصنيع الكاميرات والعدسات والمعدات الفنية والطباعة والإضاءة والمونتاج لتعرض أحدث منتجاتها أمام الجمهور.