السيد البنفسجى فى مهرجان أفلام الرسوم المتحركة الدولى خلال سبتمبر المقبل

يمثل فيلم الرسوم المتحركة "السيد بنفسجي" للمخرج أسامة ابو زيد، الذي انتجه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، مصر بمهرجان أفلام الرسوم المتحركة الدولي الحادي عشر GOLDEN KUKER - صوفيا - بلغاريا، في 1 سبتمبر 2020.الفيلم من إنتاج عام ٢٠١٩ سيناريو أحمد عبدالرحيم، موسيقي هاني شنودة، صوت رامي حسين، مونتاج مها رشدي، تدور أحداثه حول حرية الاختيار وقيمة التنوع والاختلاف يجعل للحياة نكهة ومذاق أروع.شارك الفيلم في العديد من المهرجانات منها مهرجان الحامه - قابس - تونس 2020، مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان 2019، مهرجان الأورومتوسطي لأفلام حقوق الإنسان القصيرة - بيروت 2020، ومهرجان البحرين السينمائي 2020، كما تم اختيار الفيلم للمنافسة بالمهرجان السينمائى الدولى لانزاروت - أسبانيا 2020، إضافة إلى المهرجان الدولى لسينما التحريك بالقيروان 2010، كما فاز الفيلم بجائزة البرادة البرونزية بمهرجان الحامة تونس - 2020.