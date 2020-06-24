«المفارقة فى شعر الفاجومى» كتاب جديد عن دار الجندى

طرحت دار "الجندي" للنشر والتوزيع مؤخرًا كتاب "المفارقة في الشعر العامي المصري.. أحمد فؤاد نجم نموذجًا" للكاتب الدكتور علاء صديق.ويتناول الكتاب قضية نقدية لم يتطرق إليها النقاد من قبل وهى المفارقة فى الشعر العامى المصرى وبخاصة عند أحمد فؤاد نجم الذى يحجم النقاد عن الكتابة عنه.وفي مقدمة الكتاب نقرأ: "الشاعر يقدم قصيدة رؤيوية لا تعتمد على نوع واحد من المفارقات ليخلق نصًا يشتبك والواقع فيقيم علاقة تفاعلية معه عبر لغة تعتمد تكثيف الصورة، أحمد فؤاد نجم لجأ إلى فن ليس سهلًا، هو شعرية المفارقة ليتخذه سلاحًا للهجوم كلما أمكنه ذلك لتبعث مفارقاته عن ميول ليست ضبابية".ويضيف: "معظم المفارقات تنم عن شجاعة استثنائية؛ فأحمد فؤاد نجم من الناحية الشخصية لم تكن حياته هادئةً مطمئنةً أبدًا، بل كانت مضطربة أشد الاضطراب، فقد دفع ثمن مواقفه باهظًا فسُجن وشُرد حتى اتسمت حياته ذاتها بالمفارقة".يذكر أن الدكتور علاء صديق يعمل أخصائيا للصحة النفسية، وهو شاعر فصحى مصرى وناقد أدبي، صدر له من قبل مجموعة أقاصيص بعنوان "نزف منفرد"، وله حاليًا تحت الطبع كتاب "الأبعاد النفسية في شعر محمود درويش.. دراسة نقدية تحليلية".