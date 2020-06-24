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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«جوهرة كهف القلب» كتاب يزيل الغموض حول شمس التبريزى

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:34 ص
جوهرة كهف القلب
جوهرة كهف القلب
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صدر عن دار "بدائل" بالقاهرة كتاب "شمس تبريزي جوهرة كهف القلب" للباحث خالد محمد عبده، بتقديم للدكتور عيسى علي العاكوب، عضو مجمع اللغة العربية في دمشق، وأستاذ البلاغة والنقد في جامعة حلب.

ويقول العاكوب إن مهمة المؤلف هنا تجاوزت الجمع والتصنيف إلى التحقيق والتمحيص والترجيح، ابتغاءً أن يقدم صورة أدنى إلى الحقيقة في شأن شمس الدين التبريزي، وقد اجتمع في هذا الكتاب أمران مهمان: حرارة المحبة التي يبديها الباحث في خدمة العارفين الإلهيين، والرغبة الجادة في تحقيق المعارف والمغلومات التي يتضمنها كتابه.

وفي مقدمته يقول المؤلف: "ارتبط اسم شمس التبريزي برواية (قواعد العشق الأربعين)، التي ذاع صيتها وأضحى شمس معروفا لدى القراء أكثر من الرومي، ولأن أغلب المعلومات عن شمس كانت معتمدة على الرواية، فقد أصبح الكل يبحث عن كتابات شمس، فإن لم يجد نسب إليه ما لم يقله، وقطع بنسبة الكلام إليه دون تحقق أو تدقيق، ومن هنا ذاعت كلمات لا علاقة لها بالتصوف أو العشق الصوفي على لسان شمس، هي بعيدة عن كونها معبرة عن رؤيته للتصوف أو مقتربة من تجربته الحقيقية".

ويضيف أن السبيل الأوحد للاقتراب من معرفة شمس هو الإبحار في كتابه "المقالات"، إلا أن هذا الكتاب المدون بالفارسية لم ينقل بعد إلى اللغة العربية، وغاية ما نحظى به في العربية بعض فقرات منه، يتحدث شمس فيها عن طفولته وصباه، وعن التحاقه بالطريق الصوفي، وعن بحثه عن شخص يكون مرآة له ويصبح صنوه بالفعل، مقاطع أخرى تتحدث عن شيوخ مروا في حياته أو قرأ لهم أو تعرف على أقوالهم من خلال تعامله مع دوائر الصوفية في مدينته تبريز التي ولد فيها، أو في المدائن الأخرى التي مر بها في رحلاته وسياحاته.

وإجمالا يتناول الكتاب سيرة شمس تبريزي، تلك الشخصية الغامضة التي ظهرت في تاريخ التصوف فجأة وسرعان ما اختفت، بعد أن قلبت حياة جلال الدين الرومي رأسا على عقب، وجعلت الشيخ الصوفي يترك كرسي الوعظ، وينشد الأشعار بكثرة ويؤلف ديوانا كبيرا من الغزليات يجعله باسم شمس تبريزي.

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