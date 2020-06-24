استشارى كويتيى: إصابات كورونا الفعلية بالكويت تصل إلى 800 ألف

اعتبر استشاري الأمراض الوبائية بمستشفى العدان الحكومي الكويتي الدكتور غانم الحجيلان، أن اجمالي الإصابات الفعلية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الكويت، تُقدَّر ما بين 160 إلى 800 ألف إصابة؛ وذلك وفقًا لعدة طرق علمية لتقدير عدد الاصابات الحقيقية في المجتمعات، لاسيما مع ارتفاع عدد الاصابات التي لا توجد لديها أعراض للاصابة، والتي قدرتها وزارة الصحة الكويتية بـ 50%.وقال الحجيلان - في تصريح لصحيفة السياسة الكويتية، اليوم الأربعاء - إن الدراسات التقديرية لقياس الاصابات الفعلية في المجتمعات، يعتمد على عدة طرق للقياس، ومنها التقدير وفقًا لأعداد الوفيات؛ حيث تعتمد هذه الطريقة على قياس العدد الفعلي بمقدار ألف مصاب، مقابل كل حالة وفاة، مشيرًا إلى أنه بما أن إجمالي الوفيات في الكويت بلغ 334 وفاة، يصبح العدد التقديري للإصابات 334 ألف إصابة فعلية.وأضاف أن التقدير بنسة 80 إلى 20% من الإصابات المعلنة، أي أن الإصابات الفعلية تبلغ أربعة أضعاف المعلنة، وهي الطريقة الثانية لتقدير إجمالي الإصابات في المجتمع، وبما أن الأرقام المعلنة للاصابات تزيد عن 40 ألف اصابة، فالاجمالي التقديري في هذه الطريقة يزيد عن 160 ألف إصابة.ولفت الحجيلان إلى أن لوس أنجلوس، قدرت الأعداد الحقيقية بأكثر من 20 مرة عن حالات الإصابات المكتشفة باستخدام الأجسام المضادة بالمسحة المخبرية، وإذا ما تم تطبيق هذه الطريقة محليًا في الكويت، يصبح مجموع الإصابات الفعلية نحو 800 ألف إصابة، خاصة أن أعداد كبيرة من المصابين لا يوجد لديهم أعراض تدفعهم لطلب الكشف.وأعرب استشاري الأمراض الوبائية بمستشفى العدان الحكومي الكويتي، عن أمله في أن تقوم وزارة الصحة الكويتية، بإعداد تقرير تقديري للحالات الفعلية للإصابة، حتى يتم اكتشاف العدد الحقيقي للإصابات؛ لمعرفة هل وصلت الجهود إلى النسبة المطلوبة للمناعة المجتمعية (مناعة القطيع).