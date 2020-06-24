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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

955 عالقًا مصريًا يغادرون الكويت إلى 3 محافظات

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:59 ص
مصريين عائدين
مصريين عائدين
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأربعاء، مغادرة 955 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، وذلك عبر 6 رحلات جوية.

وأوضحت "الطيران المدني" الكويتية، في بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت رحلتين على متنهما 345 راكبًا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 315 راكبًا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 295 راكبًا إلى أسيوط.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة فلاي إيجيبت، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلة واحدة لشركة فلاي إيجيبت.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، مغادرة 1005 من العالقين المصريين في الكويت، إلى ثلاث محافظات، هي القاهرة، وسوهاج، والإسكندرية، وذلك عبر 7 رحلات جوية.

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