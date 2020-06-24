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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:52 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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سجلت كوريا الجنوبية 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليتجاوز العدد اليومي للحالات الجديدة عتبة الـ 50 حالة مرة أخرى، اليوم الأربعاء، وسط انتشار حالات الإصابة الجماعية وزيادة الحالات القادمة من الخارج.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أنه بالنظر إلى احتمال اكتشاف حالات إصابة إضافية مرتبطة بالعدوى الجماعية في سفينة بضائع مبردة ترفع علم روسيا في مدينة بوسان، قد يتفاقم الوضع في البلاد.

وأفادت سلطات الصحة، اليوم، أن الإبلاغ عن تسجيل الحالات الأخيرة يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفًا و535 إصابة، مضيفة أنه من بين الـ 51 حالة الجديدة، كانت هناك 31 حالة لانتقال العدوى محليًا، و20 حالة قادمة من خارج البلاد.

وشهدت 11 من بين إجمالي 17 مدينة أو إقليمًا في جميع أنحاء البلاد، حالات الإصابة الجديدة لانتقال العدوى محليًا أو القادمة من الخارج.

وهذه هي المرة السابعة التي يتجاوز فيها العدد 50 حالة في هذا الشهر. وكان عدم تجاوز العدد اليومي لـ 50 حالة، من الأهداف التي طرحتها الحكومة عند تحويل نظام الحجر الصحي من "التباعد الاجتماعي" إلى "التباعد في الحياة اليومية".

في سياق متصل، بقي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد دون تغيير عند 281 حالة.

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