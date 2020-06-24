اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة «النحو»

يؤدي طلاب الثانوية الأزهرية بشعبتي "الأدبي والعلوم الإسلامية"، اليوم الأربعاء، امتحان مادة "النحو"، ضمن امتحانات نهاية العام للعام الدراسي 2019-2020.وتجرى امتحانات هذا العام في ظل إجراءات صحية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية في كافة اللجان على مستوى محافظات الجمهورية.وكان طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية أدوا، أمس الثلاثاء، امتحان مادة الديناميكا "نظام حديث" والميكانيكا "للنظام القديم" ضمن امتحانات نهاية العام للعام الدراسي 2019-2020.يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019-2020، من القسم الأدبى بنين 50602 طالب وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 طالبًا وفتيات 18029 فتاة، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات، تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي، بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى 12 طالبًا.جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.