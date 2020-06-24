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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور النسخة العربية من «الحارس الأخير للقاهرة القديمة»

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:08 ص
الحارس الأخير للقاهرة
الحارس الأخير للقاهرة القديمة
آلاء حسن
طباعة
صدر حديثا عن دار "آفاق" للنشر والتوزيع، النسخة العربية لرواية "الحارس الأخير للقاهرة القديمة"، من تأليف الكاتب الأمريكي مايكل ديفيد لوكاس، وترجمة إيناس التركي.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

"ركض علي سبع مرات خلال اليوم جيئة وذهابًا ما بين الفسطاط والقاهرة. تفادى الاصطدام بالعربات التي تجرها الحمير وبأكوام القمامة والكلاب الضالة. قام بتوصيل عشرات الرسائل من يهود الفسطاط لإخوتهم في الدين وشركائهم في العمل وأنصارهم الآخرين في أرجاء المدينة. حمل علي الرسائل لأصحاب الدكاكين والقضاة والتجار والكهنة. عبر من خلال أزقة خلفية عفنة التمعت فيها مياه الصرف وانزلق داخلًا من أسفل البوابات المغلقة".

وتضيف الرواية: "وتسلل عبر الساحات الظليلة للقصور الكبيرة. وصَّل الرسائل للكنيسة المعلقة ولسوق صانعي الزجاج ولحديقة كافور وللدهاليز الداخلية السرية للأزهر. في يوم واحد رأى علي من مدينته التي وُلِد بها أكثر مما رآه من قبل خلال عمره كله".

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