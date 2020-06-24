السكة الحديد: وصول 20 جرارًا جديدًا لميناء الإسكندرية

قال المهندس سامي عفيفي، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لشئون الصيانة، إن الهيئة في صدد استلام 20 جرارًا جديدًا يصلوا لميناء الإسكندرية، وذلك يوم 28 يونيو الجاري.وأوضح "عفيفي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،أن استلام 20 جرارًا تعد الدفعة الرابعة من أصل عدد 110 جرارات "جينرال إلكتريك"، والتي تبلغ تكلفتها نحو ما يبلغ من 11 مليار جنيهًا، وبذلك يكون قد وصل من الصفقة عدد 70 جرارًا.وأشار نائب رئيس الهيئة، إلي أنه يتم إجراء كافة الاختبارات على الجرارات الجديدة، وذلك من خلال لجان فنية من السكة الحديد، موضحًا أن تشغيل تلك الجرارات سيحدث فارقًا كبيرًا فى مستوي الخدمة، وهو ما سيعود بالنفع على المواطن المصري، وسيساهم بشكل أساسي فى توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب، من خلال تقليل زمن الرحلات على الخط نظرًا لأن سرعة تلك الجرارات 160كم ساعة.