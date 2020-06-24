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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
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استشارى أمراض جلدية: هناك علاقة محتملة بين مزيلات العرق وسرطان الثدى

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:43 ص
مزيلات العرق وسرطان
مزيلات العرق وسرطان الثدى
سلمى بدر
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مع دخول فصل الصيف يسعى جميع الناس لإزالة رائحة العرق الكريهة والتقليل من التعرق تحت الإبطين لما يفعله من مظهر سيء، وتعمل مضادات التعرق ومزيلات رائحة العرق بطرق مختلفة لتقليل رائحة الجسم علميًا، فمضادات التعرق تعمل على تقليل العرق، فيما تقوم مزيلات العرق بزيادة حموضة الجلد.

ويعتبر مزيل العرق من مستحضرات التجميل، فهو منتج مخصص للتنظيف أو التجميل، بينما تعتبر مضادات التعرق دواء، كونها منتجًا مخصصًا لمنع التعرق، مما يؤثر على وظيفة من وظائف الجسم.

ويتحدث الدكتور "سمير صالح"، استشاري الأمراض الجلدية، اليوم، لـ"الدستور" عن الاختلافات بين مضادات التعرق ومزيلات العرق، وما إذا كان أحدهما أفضل من الآخر.

- ما هي مزيلات رائحة العرق؟

تصنع مزيلات رائحة العرق للقضاء على رائحة الإبط وليس التخلص من العرق، وعادة يكون أساسها من الكحول، عند استعمالها تحول البشرة إلى حمضية، مما يجعلها أقل جاذبية للبكتيريا، كما تحتوي على روائح وعطور لإخفاء الرائحة.

- وماذا عن مضادات التعرق؟

تحتوي المكونات النشطة في مضادات التعرق على المركبات التي أساسها الألومنيوم، والتي تسد مسام العرق في البشرة مؤقتا، مما يقلل من كمية العرق الذي يخرج من البشرة، وإذا كانت مضادات التعرق التي تباع من دون وصفة طبية غير قادرة على التحكم في التعرق، فالشخص بحاجة إلى نوع خاص من مضادات التعرق المتاحة باستشارة من الطبيب.

- ما هي فوائد مزيل العرق ومضادات التعرق؟

هناك سببان رئيسيان لاستخدام مزيلات العرق ومضادات التعرق:

- الرطوبة

العرق هو آلية تبريد تساعد الجسم على التخلص من الحرارة الزائدة، ويحتوي الإبطان على عدد من الغدد العرقية أكثر من تلك الموجودة في مناطق الجسم الأخرى، ويرغب بعض الناس في تقليل تعرقهم لأنه يمكن لعرق الإبط أن يتسرب أحيانا من خلال الملابس، كما أنه يمكن أن يتسبب فى رائحة كريهة.

- الرائحة

العرق نفسه ليس له رائحة قوية، لكن البكتيريا الموجودة على الجلد تحلل العرق فينتج رائحة كريهة، ويعتبر الدفء الرطب للإبطين بيئة مثالية للبكتيريا، والعرق الذي تفرزه الغدد الموجود في الإبطين والفخذين ومنطقة الحلمة، يحتوي على نسبة عالية من البروتين؛ مما يسهل على البكتيريا تحلله.

- ما العلاقة بين مضادات التعرق والإصابة بسرطان الثدي؟

تعمل المكونات النشطة التي أساسها الألومنيوم في مضادات التعرق على منع إفراز العرق عن طريق إغلاق الغدد العرقية، وهناك قلق من أنه إذا امتص الجلد هذه مركبات الألومنيوم، فقد تؤثر على مستقبلات هرمون الاستروجين في خلايا الثدي.

ومع ذلك لا يوجد رابط واضح بين السرطان والألومنيوم في مضادات التعرق، لأنه لم يثبت أن أنسجة الثدي المصابة بالسرطان تحتوي على ألومنيوم أكثر من الأنسجة العادية للثدي السليم، ولكن بالطبع هناك علاقة محتملة بين سرطان الثدي ومضادات التعرق.

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