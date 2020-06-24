ابنة رجاء الجداوى: ماما كانت دائما تقول «يحيى العظام وهى رميم»

مازالت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى تخضع للعلاج فى العناية المركزة بمستشفى عزل أبو خليفة فى الإسماعلية، إثر إصابتها بفيروس كورونا بعد تدهور حالتها الصحية.ونشرت ابنتها أميرة مختار، عبر حسابها الشخصي بموقع «فيس بوك» رسالة تكشف خلالها مدى صعوبة الفترة التى تمر بها، وهي نصيحة والدتها لها منذ فترة، حيث قالت: «لما كنت أقول لمامي دي خلاص مفيش أمل تقولي متقوليش كده وألا تعلمي يا أميرة ربك قادر.. يحيي العظام وهي رميم.. دي ثقتها دايما فيك يارب».يذكر أن الفنانة رجاء الجداوى تم إجراء المسحة الطبية لها ثلاث مرات، خلال الفترة الماضية، للاطمئنان على صحتها، وكانت النتيجة إيجابية، وهو ما يؤكد أنها مازالت مصابة بالفيروس، وقد نفت إدارة المستشفى أمس ما تداول بشأن إجراء مسحة رابعة لها.