المكسيك تسجل حصيلة يومية قياسية بإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل حصيلة يومية قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، زادت عن 6 آلاف حالة.وسجلت السلطات المكسيكية 6288 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 191 ألفًا و410 أشخاص.كما تم تسجيل 793 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، لتبلغ حصيلة ضحايا كورونا 23377 حالة.يذكر أن المكسيك كانت تسجل منذ فترة أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة كل يوم، بالإضافة إلى مئات الوفيات يوميًا.وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لوباء فيروس كورونا في العالم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.