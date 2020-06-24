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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: الجدار الحدودى مع المكسيك أوقف انتشار كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:09 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أريزونا، بفعالية الجدار المبني على جزء من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مؤكدا أنه مفيد للغاية وخصوصا في مواجهة كوفيد-19.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، شرح ترامب، خلال طاولة مستديرة في مدينة يوما لمناسبة الانتهاء من بناء 200 ميل من الجدار (322 كلم)، "إنه أقوى جدار موجود في العالم، يتمتع بتكنولوجيا لا تُصَدّق".

وشدد على أن هذا الجدار المثير للجدل مفيد في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولكنه أثبت أيضًا أنه فعال للغاية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجدّ، قائلا: "لقد أوقَف كوفيد-19، لقد أوقَف كل شيء".

وأضاف أن في كاليفورنيا على سبيل المثال هناك مناطق ينتشر فيها الفيروس بشدة من الجانب المكسيكي. وقال: "لو لم يكن لدينا جدار، لكان الوضع كارثيًا".

كانت الإدارة الأمريكية أعلنت أنّ ترامب سيتوجّه إلى الحدود الجنوبية للبلاد للاحتفال بانتهاء أعمال تشييد قسم من الجدار الذي أمر ببنائه على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتّحدة.

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