عدد المتعافين من كورونا يتجاوز الـ5 ملايين فى العالم

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم، حتى صباح اليوم الأربعاء، 5 ملايين و36 ألفا و723 شخصًا، وذلك بحسب بيانات موقع "وورلد ميترز".فيما بلغ إجمالي عدد المصابين في العالم 9 ملايين و343 ألفا و297 شخصًا، كما بلغت الوفيات 478 ألفًا و920 حالة.وتأتي الولايات المتحدة في صدارة دول العالم من حيث أعداد الإصابات والوفيات، بمليونين و424 ألفا و168 إصابة، إلى جانب 123 ألفا و473 وفاة.بينما تأتي البرازيل في المركز الثاني ثم روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وبيرو تباعا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.