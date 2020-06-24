بومبيو يحذر أوروبا من «نيران إيران»

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة من إنهاء حظر السلاح على إيران، وذلك حسبما أفاد موقع قناة "العربية".وأكد بومبيو، خلال تصريحاته اليوم، أن أوروبا ستقع تحت نيران إيران إذا رُفع حظر السلاح عن طهران.يشار إلى أن إيران، حتى أكتوبر، تخضع لحظر الأسلحة المرتبط بالقرار 2231، بعد أن صادقت على الاتفاق النووي الدولي المبرم معها في 2015، ومنذ بداية العام تحث واشنطن أعضاء مجلس الأمن على دعم تمديد الحظر، عبر منح بعضهم مشروع قرار بهذا الاتجاه.