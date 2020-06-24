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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:41 ص
الأرصاد
الأرصاد
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا حار نهارًا على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة، معتدل على كليهما.

ويكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين لى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 21
الإسكندرية 29 20
وادي النطرون 34 20
طنطا 33 21
شبين الكوم 33 21
دمنهور 31 20
بلطيم 29 22
مطروح 26 19
السلوم 28 18
سيوة 34 19
بورسعيد 28 22
دمياط 28 22
الزقازيق 34 22
المنصورة 32 22
الإسماعيلية 34 22
السويس 34 22
العريش 29 20
رفح 29 21
رأس سدر 36 23
نخل 34 16
نويبع 35 24
طابا 33 20
كاترين 31 19
الطور 34 23
شرم الشيخ 37 27
الغردقة 38 28
مرسى علم 38 27
الفيوم 35 24
بني سويف 35 24
المنيا 36 24
أسيوط 39 26
سوهاج 42 27
قنا 43 27
الأقصر 43 28
أسوان 45 28
إدفو 43 29
أبو سمبل 42 27
الوادي الجديد 42 27
شلاتين 39 30
أبو رماد 38 28
حلايب 34 29
رأس حدربة 34 28

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