الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا حار نهارًا على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة، معتدل على كليهما.ويكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، واضطراب في حركة الملاحة البحرية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين لى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 34 21الإسكندرية 29 20وادي النطرون 34 20طنطا 33 21شبين الكوم 33 21دمنهور 31 20بلطيم 29 22مطروح 26 19السلوم 28 18سيوة 34 19بورسعيد 28 22دمياط 28 22الزقازيق 34 22المنصورة 32 22الإسماعيلية 34 22السويس 34 22العريش 29 20رفح 29 21رأس سدر 36 23نخل 34 16نويبع 35 24طابا 33 20كاترين 31 19الطور 34 23شرم الشيخ 37 27الغردقة 38 28مرسى علم 38 27الفيوم 35 24بني سويف 35 24المنيا 36 24أسيوط 39 26سوهاج 42 27قنا 43 27الأقصر 43 28أسوان 45 28إدفو 43 29أبو سمبل 42 27الوادي الجديد 42 27شلاتين 39 30أبو رماد 38 28حلايب 34 29رأس حدربة 34 28