وفيات كورونا تتجاوز الـ100 ألف بأمريكا اللاتينية

أفادت الإحصائيات الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بأن حصيلة الوفيات في أمريكا اللاتينية تجاوزت الـ100 ألف حالة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بلغ نصف هذا العدد في البرازيل وحدها، إذ أشارت الإحصاءات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الصحة البرازيلية إلى تسجيل 52 ألفا و645 حالة وفاة في البلاد.وتأتي البرازيل في المركز الثاني عالميا، من حيث أعداد الوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.