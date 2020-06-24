مفقودون..عائلة سناء تبحث عنها بعد اختفائها

إيمانًا من "الدستور" بدور الإعلام الإيجابي، قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومعاونة ذويهم للعثور عليهم.سناء عيد شعبان سليم، تبلغ من العمر 54 سنة، مريضة نفسيا، من مركز طنطا بمحافظة بالغربية، متغيبة بتاريخ 22 يونيو 2020، يرجى ممن يراها الاتصال على الرقم 01098080643.