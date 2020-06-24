مفقودون.. العثورعلى طفلة داخل كرتونة بمحافظة الغربية

إيمانًا من "الدستور" بدور الإعلام الإيجابي، قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومعاونة ذويهم للعثور عليهم.وتم العثور على هذه الطفلة بتاريخ 13-6-2020 داخل كرتونة على طريق السنطة بمحافظة الغربية، حيث تبلغ من العمر حوالي 6 شهور، وهي حاليا في رعاية أسرة محترمة بطنطا، ومن يتعرف عليها برجاء التواصل على الأرقام الآتية:0109359576601278698992