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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: الاتفاق على عقد اجتماعات وزراء دفاع روسيا والهند والصين

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:48 ص
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن وزراء دفاع الدول الثلاث سيعقدون أول اجتماع لهم هذا العام بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي الخاص بتفشي فيروس "كورونا".

و عقب الاجتماع مع نظيريه الهندي والصيني، إن الجانبين الصيني والهندي دعمًا اقتراح روسيا بتوسيع نطاق الهيئات الفرعية لصيغة (روسيا والهند والصين) من خلال عقد اجتماعات لوزراء دفاع الدول الثلاث.

وأوضح الوزير الروسي أنه تم الاتفاق على هذا الاجتماع الذي يعتبر الأول من نوعه بناءً على اقتراح من الجانب الروسي، على أن يعقد بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي الراهن.

وأضاف أن، وزراء الخارجية اتفقوا على تنظيم اجتماع لممثلي الهياكل الصحية والوبائية لروسيا والهند والصين عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لكنه لم يدل بأي تصريحات بشأن موعد المحادثات.

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