موسكو: الاتفاق على عقد اجتماعات وزراء دفاع روسيا والهند والصين

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن وزراء دفاع الدول الثلاث سيعقدون أول اجتماع لهم هذا العام بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي الخاص بتفشي فيروس "كورونا".و عقب الاجتماع مع نظيريه الهندي والصيني، إن الجانبين الصيني والهندي دعمًا اقتراح روسيا بتوسيع نطاق الهيئات الفرعية لصيغة (روسيا والهند والصين) من خلال عقد اجتماعات لوزراء دفاع الدول الثلاث.وأوضح الوزير الروسي أنه تم الاتفاق على هذا الاجتماع الذي يعتبر الأول من نوعه بناءً على اقتراح من الجانب الروسي، على أن يعقد بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي الراهن.وأضاف أن، وزراء الخارجية اتفقوا على تنظيم اجتماع لممثلي الهياكل الصحية والوبائية لروسيا والهند والصين عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لكنه لم يدل بأي تصريحات بشأن موعد المحادثات.