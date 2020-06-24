نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد سير العمل بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية، حيث تابع الأعمال الجاري تنفيذها بالحي الحكومي، كما باشر أعمال البنية التحتية لمنطقة الرئاسة وحولها.وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات سير العمل بمواقع الحدائق المركزية (النهر الأخض)، كما اجتمع مع مسئولي شركات المقاولات المنفذة للمشروعات القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي والمعوقات إن وجدت بالموقع، ثم تفقد مواقع العمل بكل قطاع بالحديقة المركزية لمتابعة الموقف على الطبيعة.ونبه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، على جميع الشركات بتكثيف العمالة، ودفع العمل للتمكن من النهو في المواعيد المقررة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ عل سلامة الجميع.