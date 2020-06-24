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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كفر الشيخ تسجل 64 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:41 ص
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
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سجلت محافظة كفر الشيخ 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم، وتم نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحويل الحالات البسيطة منهم للعزل المنزلي مع توفير كل المستلزمات لهم.

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الإصابات الـ64 جرى تسجيلها في مختلف مراكز المحافظة، من بينهم طفلة 5 سنوات مقيمة بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس، مناشدا جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة.

وكثفت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

كما شددت على الالتزام بقرار ارتداء الكمامات، حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ4000 جنيه على المخالفين للقرارات التي تم إصدارها من قبل الدولة في ذلك الصدد.

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