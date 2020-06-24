الأوقاف: العودة إلى صيغة الأذان الطبيعية ابتداءً من السبت

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن نداء الأذان سيعود إلى الصيغة الأولى السابقة "حي على الصلاة.. حي على الفلاح"، عن المعمول بها حاليا بسبب جائحة كورونا، وذلك ابتداءً من فجر يوم السبت القادم 26 يونيو الجاري.وأوضح "جمعة"، في بيان منذ قليل، أنه يستثنى من عودة صيغة الأذان ظهر يوم الجمعة، حيث تظل الصيغة فيه كما هو معمول بها الآن "ألا صلوا في بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم"، باعتبار أنها ستصلى "ظهرا" في المنازل، إلى أن يأذن الله تعالى برفع تعليق إقامتها.وشدد الوزير، في تصريحات الليلة، على أن رفع تعليق إقامة صلاة الجمعة في المساجد، مرهون بمدى التزام المصلين في سائر الصلوات بالضوابط الاحترازية التي حددتها الوزارة، مؤكدا أنه شخصيا وجميع العاملين بالوزارة "في خدمة بيوت الله (عز وجل ) وضيوف بيوته".وناشد الجميع بالحفاظ على أنفسهم وعلى المجتمع، ومساعدة الوزارة في استكمال مسيرة فتح بيوت الله عز وجل وخدمتها، مرضاة لله رب العالمين، معربًا عن سعادته وسعادة جميع العاملين بالوزارة بعودة فتح المساجد.