موسكو: انخفاض حصيلة وفيات كورونا اليومية

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا، عن تسجيل 14 وفاة جديدة بين مصابي الفيروس في موسكو خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي الوفيات في العاصمة إلى 3657 شخصًا.وسجلت السلطات الروسية انخفاضًا في حصيلة الوفيات اليومية؛ بسبب كورونا في موسكو، حين توفي 26 شخصًا.وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، قد أعلن في وقت سابق، عن تراجع انتشار فيروس كورونا في العاصمة بشكل عام، وبدء مرحلة جديدة من رفع القيود اعتبارًا من 23 يونيو.يذكر أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 216 ألف شخصًا، تعافى نحو 140 ألفًا منهم.وفي عموم روسيا، تم تسجيل حوالي 600 ألف إصابة بكورونا، وشفاء 356 ألف شخص، ووفاة 8359 مصابًا.