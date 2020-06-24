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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:10 ص
ناهد شريف
ناهد شريف
ايهاب مصطفى
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سأعترف بكل شئ، سأتحدث بمنتهى الصراحة، إنني فعلا أحبه، بل هو حبي الوحيد، وصدقوني حين أقول لكم إنني لا أشعر بمعنى وجودي وحياتي إلا عندما أكون معه، ولا أحس بفورة شبابي إلا بجانبه، فدعوني أعيش أحلى أيام حياتي مع حبيبي "إدوار".

بهذه الكلمات بدأت النجمة ناهد شريف حديثها لمجلة الشبكة اللبنانية، وأضافت:" صحيح أن ظروفنا مختلفة تمامًا، والمسافة بيننا شاسعة، ولا أراه إلا كل ثلاثة أو أربعة شهور مرة، لأنه في لبنان وأنا في القاهرة، ولكن الحب يستبد بي يومًا بعد يوم.

وعن علاقتها بإدوار قالت شريف:" بدأت علاقتي بـ"إدوار" منذ أربع سنوات، وذات مرة قررنا أن ننهي العلاقة، فما هو مصير هذا الحب، وما هي نهايته؟، فكرت طويلًا فلم اصل إلى شئ، فانفصلنا، انفصلنا لمدة أربعة شهور، لكننا عجزنا عن الاستمرار، وعادت علاقتنا أقوى مما كانت، ولم أعد افكر كثيرًا في مصير هذا الحب، وفي نهاية هذه العلاقة، فهل يستطيع انسان أن يحدد مصيره بيده، إن النهاية أتركها للقدر وحده.

وتابعت: ليس هناك في حياتي رجال، حسين حلمي المهندس كان أول انسان صادفته في حياتي، وكان بمثابة الاخ والصديق والأب والزوج، انه الانسان الذي أخذ بيدي في أول طريقي الفني، أما كمال الشناوي فهو الحب الحقيقي في حياتي.

وواصلت:" أما "إدوار" فقد اضطررت لقطع علاقتي به لأنني سألت نفسي، ماذا ستكون نهاية حبنا، هو شاب له ظروفه، وأنا أيضًا لي ظروفي، وهناك عامل آخر هو في لبنان وأنا في القاهرة، وعندما وجدت أن الطريق مسدود اتفقنا على أن ننفصل كأصدقاء، واستمر هذا الوضع كما قلت أربعة شهور، ولكن لم أقدر على تحمل بعدي عنه أكثر من ذلك فعدت إليه، ولماذا لا أعود إليه وهو الانسان الذي أشعر بالسعادة عندما أكون معه، ولماذا لا أعيش معه لحظات لو قليلة أعرف فيها معنى السعادة، إنني سعيدة بطريقتي الخاصة هذه.

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