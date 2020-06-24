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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عالم إيطالى: كورونا لن يختفى كما اختفى سارس

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:08 ص
أندريا كريزانتي
أندريا كريزانتي
وكالات
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نفى عالم الفيروسات الإيطالي أندريا كريزانتي، التوقعات المعلنة عن اختفاء فيروس كورونا المستجد مثل السارس في صيف واحد، لأن هناك ملايين الأشخاص المصابين في قارات المعمورة الخمس.

وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل"، أوضح كريزانتي، وهو مدير قسم علم الأحياء الدقيقة والفيروسات بجامعة بادوڤا، أنه "أصبح من غير المحتمل أن يصاب المرء بالعدوى في إيطاليا في هذه اللحظة بالذات، بفضل التأثير الإيجابي للإغلاق والكمامات، والتباعد الاجتماعي والجو الجاف".

وأضاف: "لكن خريفنا المقبل سيكون مثل المسالخ الألمانية حاليا، حيث يتسبب الفيروس الآن أيضا بأضرار جسيمة، الأمر الذي يمكن أن يكون بمثابة درس لنا، لأن هذا ما يمكن أن يحدث لنا في فصلي الخريف والشتاء المقبلين أيضا".

وبين أن "العدوى القادمة من بلدان يخرج فيها الوباء عن نطاق السيطرة، وهو أمر خطير للغاية، كانت لدينا حالة واحدة في بادوڤا أيضا، حيث نقلت مرافقة مسنين الفيروس لجميع أفراد أسرتها".

وذكر أنه "إذا لم يتم تحديد الحالات السالفة الذكر على الفور، فإن إيطاليا تخاطر بفقدان كل العمل المنجز في ظل الإغلاق".

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