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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 39 ألف إصابة جديدة بكورونا و1374 وفاة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:51 ص
وفيات كورونا في البرازيل
وفيات كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 39436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فضلا عن 1374 وفاة ناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وقالت الوزارة إن إصابات كورونا تجاوزت في مجملها 1.1 مليون حالة منذ بدء التفشي، في حين بلغت الوفيات إجمالا 52645 حالة، حيث تحتل البرازيل المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث إصابات كورونا ووفياتها.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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