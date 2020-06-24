صوت الأزهر ترد على طارق حجى

أفردت صحيفة "صوت الأزهر" صفحاتها هذا الأسبوع للرد علي ما وصفته بالأكاذيب التي قالها المفكر طارق حجي في برنامج "كل يوم" على قناة أون، إلي جانب تفنيد أفكار الثلاثي حسن البنا وسيد قطب وأبو الأعلي المودودى واصفة إياهم بأنهم صُناع خطاب الإرهاب والتكفير.وعرضت الجريدة بعض مظاهر التجديد الذي قدمه الأزهر ونشرت نصوصًا من مناهجه الدراسية.وفي بيان للصحيفة كتبه رئيس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الصاوى فند ما وصفه بـ٨ أكاذيب رددها حجي عن الأزهر وقياداته، ونشرت الجريدة نقلًا عن مصادر إسرائيلية ملامح عن زيارة حجي للكيان الاسرائيلي والإعجاب به هناك، وربطت بين ذلك وبين كتابات تنتقد حجي وأخرى تربط بين اليمين الأمريكي وبين تغييرات في قناة الحرة نقلت الجريدة عن مصادر أنها مولت كتابًا وإعلاميين لمهاجمة الأزهر.وتحت عنوان "أدوات الاستعمار تدعو لوقف ميزانية الأزهر" ربطت الجريدة بين دعوة حجي لوقف ميزانية الازهر وبين محاولات أخرى تاريخية لحرمان الأزهر من مخصصاته تزامنت مع ذكرى اغلاقه من قبل الحملة الفرنسية بعد مقتل كليبر.