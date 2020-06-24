الدفاعات السورية تسقط أهدافًا معادية فى سماء ريف حماة

تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء ريف حماة، وتمكنت من إسقاط عدد منها، حسبما أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية.ويأتي ذلك بعد ساعات من تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية أطلقت صواريخ على بعض المواقع للجيش السوري في ريف السويداء بجنوب البلاد وريف دير الزور شرقي سوريا.وأسفر استهداف المواقع عن مقتل اثنين من العسكريين وإصابة 4 آخرين بجروح، حسب مصدر عسكري لـ"سانا".