«الوزراء»: نزيد عدد الأسرة ومستشفيات العزل يوميا

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد أزمة في الأسرة المتاحة لمرضى كورونا، مشيرا إلى أنه تم زيادة عدد الأسرة والمستشفيات، ويتم زيادتها بشكل يومي.وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كل يوم نزيد عدد الأسرة والمستشفيات، لأنه لو استمرينا على العدد الحالي ستحدث أزمة مجددا".ولفت المستشار ناد سعد، إلى أن فيروس كورونا موجود وسيطاردنا بنفس القوة، وإذا لم نستمر على الإجراءات الاحترازية والانتباه وارتداء الكمامات سيضطرنا ذلك للرجوع عن قرارات الفتح التدريجي.وأكد متحدث الوزراء، أنه توجد إرادة لدى الحكومة ودراسة مكتملة لتحديد موعد للغلق المحلات، وذلك الموعد يختلف بين الصيف والشتاء، وبين المحافظات السياحية وغير السياحية.