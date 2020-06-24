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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مبروك عطية: «الطلبة بيسألونى عن حكم الغش بدعوى كورونا»

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:21 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إنه يتلقى أسئلة من الطلبة إن كان يجوز لهم الغش في الامتحانات بسبب توترهم نتيجة الظروف والضغط العصبي بسبب جائحة كورونا.

وأضاف مبروك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "يسألوني هل يصح يغشوا أو المعلم يسهل اللجنة لأن الأولاد مضغوطون بسبب كورونا".

وعقب مبروك: "وكأنهم بيتكلموا عن دين جديد، الظروف متخلكش تغش، الظروف الوحيدة المسوح فيها حد يمد يده على حرام هي المجاعة، وعشان يظل عايش".

من ناحية أخرى، أكد الشيخ مبروك عطية، أنه يجوز للمسئول عن المسجد أن يمنع دخول المصلين دون كمامة، كما ناشد المواطنين بعدم التزاحم في المساجد وأن يذهبوا بأعداد بسيطة.

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