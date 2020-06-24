إسقاط طائرتين مسيرتين قرب قاعدة حميميم فى سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إسقاط طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.وقال رئيس المركز الفريق البحري ألكسندر شيربيتسكي، في بيان، إن وسائل الدفاع الجوي الروسي رصدت في حوالي الساعة 22:30 مساء الإثنين طائرات مسيرة اقتربت من قاعدة حميميم ومدينة جبلة بريف اللاذقية.وأضاف أن المضادات الجوية الروسية والسورية أسقطت طائرتين مسيرتين بتجهيز قتالي، أطلقهما المسلحون.وأكد المركز الروسي عدم وقوع أي خسائر أو أضرار، مشيرا إلى أن القاعدة الروسية تعمل بنظامها الاعتيادي.كانت وسائل الإعلام السورية قد أفادت يوم الاثنين الماضي بتصدي الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة معادية قرب مدينة جبلة بريف اللاذقية.