«حجى» لمهاجميه بعد انتقاد الأزهر: لكم السباب ولنا تجديد الخطاب

رد المفكر الدكتور طارق حجي، على مهاجميه بعد تصريحاته الأخيرة عن مؤسسة الأزهر الشريف الأسبوع الماضي، قائلا: "من يشتم يعبر عن جانب من جوانب شخصيته، وهؤلاء أقول لهم.. لكم السباب ولنا تجديد الخطاب".وأضاف "حجي"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON": "أصحاب الفكر وأساتذة الجامعات أيدوا رأيي، وكل إنسان يعبر عن ذاته بالطريقة التي يعبر فيها عن آرائه".ولفت إلى أن ردود الأفعال تنوعت ما بين شتيمة وسباب، ومعارضة كلية لما قاله ولكن بمنتهى المنطق وبلغة مهذبة، وأخرى دفاع مستميت عن جهة ما، وهناك من أيدوا وجهة نظره.من ناحية، أخرى أكد "حجي" أن مصر هي الهدف الأكبر والأهم للإخوان، ووصولهم للحكم في 2012 كان تتويجًا لسنوات كبيرة من الأمل، قبل طرد الشعب لهم، ما تسبب لهم في جرح عميق.وأضاف أن 3 يوليو 2013 يوم أسود في تاريخ الجماعة، وهناك كراهية من أردوغان ضد الرئيس السيسى وضد مصر التي لفظت الإخوان في 3 يوليو.