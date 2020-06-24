رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تشيد بتعاونها مع الجزائر فى مكافحة وباء كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:00 ص
وباء كورونا
وباء كورونا
أ ش أ
طباعة
أشاد لي ليانخه، سفير جمهورية الصين بالجزائر، بالتعاون بين بلاده والجزائر المستمر والوثيق في مكافحة وباء فيروس كورونا والذي أصبح نموذجا ومرجعا دوليا في هذا المجال.

وقال "ليانخه"، في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، إنه "مع بداية تفشي هذا الوباء بالصين كانت الجزائر في مقدمة الدول التي قدمت مساعدات طارئة للصين تتمثل في مواد ومنتجات طبية للوقاية"، وأن "الصين، حكومة وشعبا، لن تنسى هذه المبادرة النبيلة".

وأضاف أنه بالمقابل وبعد تفشي الوباء بالجزائر بدورها مدت الصين يد المساعدة للجزائر، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية تبرعت للجزائر بعدة دفعات من المواد الطبية لمكافحة الوباء.

ونوه السفير إلى أن الحكومة الصينية كانت قد أرسلت للجزائر فريقا من الخبراء والأطباء لمكافحة الوباء، لافتا إلى عقد اجتماع عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس بين الجانبين الصيني والجزائري للاستفادة من التجربة الصينية في مكافحة الوباء والتعريف بالتقنيات الصينية في التشخيص والعلاج.

وذكر أنه في 17 يونيو الجاري تكللت القمة الاستثنائية للتضامن الصيني الإفريقي لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ضد الوباء بالنجاح، مؤكدا أن مداخلة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كانت قيمة ومهمة.

وقال السفير الصيني إن البيان المشترك الصادر عن هذه القمة يؤكد أن الصين وإفريقيا أدركتا أهمية الرقمنة في فترة ما بعد الوباء حيث ستعملان على تسريع وتيرة تطوير الاقتصاد الرقمي في إفريقيا وتوسيع التبادلات والتعاون البيني في مجالات الرقمنة والاتصالات المعلوماتية.

وأكد ليانخه أن بلاده تولي اهتماما بالغا لتطوير العلاقات مع الجزائر، مضيفا أنه الشراكة الثنائية في مجال المعلومات والاتصالات والرقمنة بين الجانبين تعد بمستقبل واعد.

وأشار إلى أنه منذ بداية العلاقات الدبلوماسية بين الصين والجزائر في ستينيات القرن الماضي ظل البلدان ملتزمين بمبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة والتعاون وفقا لقاعدة رابح- رابح في شتى المجالات.

وأوضح أنه في سنة 2014 تم إقامة علاقة استراتيجية شاملة بين البلدين، حيث أصبحت الجزائر أول دولة عربية تحظى بعلاقة من هذا المستوى مع الصين، مضيفا أنه في سنة 2018 وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق مما جعل التعاون بين البلدين ينتقل إلى مرحلة جديدة أكثر عمقا وتوسعا.

موضوعات متعلقة

بينها مد الدراسة لـ15 سبتمبر.. تفاصيل قرارات «الأعلى للجامعات»

بنتيجة 100%.. الصين تعلن نجاح تجارب عقار جديد ضد كورونا

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

الصحة: 87 وفاة و1332 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

«الوزراء»: تخفيض أعداد العاملين ما زال ساريًا.. وقرار جديد غدًا

«الوزراء» يكشف الجهة المسئولة عن مراقبة قرار فتح المطاعم (فيديو)

الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ 2012

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

إنفوجراف

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

المشاهد المنسية (5).. البحث عن فضيحة شخصية لـ أحمد زكي

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

كيف تناولت صحافة زمان قضية إثبات نسب حفيدة هدى شعراوى؟

نجم الساعة

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تعرف على تردد قناة mbc مصر على نايل سات وباقي الأقمار الصناعية

موعد فتح صالات الجيم في مصر بعد قرارات مجلس الوزراء اليوم

«سيد وعزيزة».. 30 عامًا من العشق على بحر إسكندرية

كورونا يلقي بظله على مهرجان لحوم الكلاب في الصين

مقالات الرأي
منى رجب
معادن الناس يكشفها زمن «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
ثروت الخرباوي
أحمد مكى عاريًا
ماجد حبته
أردوغان يلاعب فرنسا.. بقذارة
المزيد

الثقافة

طلال الرميضي يقدم قراءة في «أعلام الغوص عند العوازم» على الـ«يوتيوب» الخميس

سر «الكعكة الحجرية».. أمل دنقل يكشف كواليس إحدى قصائده الخالدة

«الجمعية العمانية التشكيلية» تدعم مكافحة كورونا بمعرض فني

الصدمة.. سر كتابة أمل دنقل لقصيدة «البكاء بين يدى زرقاء اليمامة»