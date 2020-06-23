ضبط 102 مخالفة تموينية فى حملة بالغربية

شدد طارق رحمي محافظ الغربية، علي استمرار تكثيف الحملات التموينية وفرض الرقابة على المخابز والأسواق ومراقبة الأسعار، والمتابعة المستمرة للحالة العامة بالأسواق والتصدي بحسم لكافة أنواع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وصرح المحافظ بأن، مديرية التموين تمكنت اليوم من شن حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 102 مخالفة تموينية متنوعة، وتحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين.من جانبه، أوضح المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية أن، المخالفات التموينية شملت محاضر عدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وأغذية منتهية الصلاحية، وانتاج خبز ناقص الوزن.كما تم ضبط 550 عبوة سمنة روابي وزيت پإحدي الماركيتات التجارية بطنطا للبيع بأزيد من التسعيرة وتحرير محضر رقم 14365جنح ثان طنطا، الي جانب تحرير محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي لسجائر كليوباترا.تشكلت الحملة في ضوء تحريات الرقابة الإدارية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، وعادل فتحى، وياسر مراد، وصلاح الخطيب.