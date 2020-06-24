فى 6 خطوات.. استعلم عن أحقيتك فى الترقية أول يوليو

ينتظر الملايين من موظفى الجهاز الإدارى للدولة والإدارات المحلية، المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، إقرار ثانى أكبر حركة ترقيات خلال شهر يوليو المقبل، والتى سيبدأ حصر أعداد مستحقيها فى غضون أيام بتكليف من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.وتشير التقديرات المبدئية إلى أن أعداد مستحقى الترقية فى يوليو المقبل لن تقل عن 250 ألف موظف من العاملين المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقى فى 20 يونيو 2020.وفى هذا الصدد، أتاح جهاز التنظيم والإدارة خدمة استعلام إلكترونى حول مدى أحقية الموظف للترقية من عدمه، حيث وصل عدد عمليات الاستعلام إلى 5 ملايين عملية، خلال 3 أيام فقط من تدشين الموقع الإلكترونى، وفيما يلى نستعرض خطوات الاستعلام الإلكترونى:- أولًا يتطلب الاستعلام عن ترقيات الموظفين تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكترونى http:promotion.caoa.gov.eg- إدخال تاريخ التعيين أو التثبيت على درجة دائمة، مع بيان ما إذا كان التعيين قبل إقرار قانون الخدمة المدنية فى 1ـ11ـ2016 أم بعد ذلك.- يتم تحديد المجموعة الوظيفية ما بين تخصصية أو كتابية وفنية، أو حرفية أو خدمات معاونة.- تحديد الدرجة المالية ابتداءً من الدرجة السادسة وحتى درجة كبير.- بيان تاريخ الحصول على الدرجة المالية الحالية.- تحديد حصول الموظف على إجازات أو إعارات منذ 2-11-2016 أم لا.