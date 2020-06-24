رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فى 6 خطوات.. استعلم عن أحقيتك فى الترقية أول يوليو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:33 ص
أحقيتك فى الترقية
أحقيتك فى الترقية
أميرة ممدوح
طباعة
ينتظر الملايين من موظفى الجهاز الإدارى للدولة والإدارات المحلية، المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، إقرار ثانى أكبر حركة ترقيات خلال شهر يوليو المقبل، والتى سيبدأ حصر أعداد مستحقيها فى غضون أيام بتكليف من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وتشير التقديرات المبدئية إلى أن أعداد مستحقى الترقية فى يوليو المقبل لن تقل عن 250 ألف موظف من العاملين المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقى فى 20 يونيو 2020.

وفى هذا الصدد، أتاح جهاز التنظيم والإدارة خدمة استعلام إلكترونى حول مدى أحقية الموظف للترقية من عدمه، حيث وصل عدد عمليات الاستعلام إلى 5 ملايين عملية، خلال 3 أيام فقط من تدشين الموقع الإلكترونى، وفيما يلى نستعرض خطوات الاستعلام الإلكترونى:

- أولًا يتطلب الاستعلام عن ترقيات الموظفين تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكترونى http:promotion.caoa.gov.eg

- إدخال تاريخ التعيين أو التثبيت على درجة دائمة، مع بيان ما إذا كان التعيين قبل إقرار قانون الخدمة المدنية فى 1ـ11ـ2016 أم بعد ذلك.

- يتم تحديد المجموعة الوظيفية ما بين تخصصية أو كتابية وفنية، أو حرفية أو خدمات معاونة.

- تحديد الدرجة المالية ابتداءً من الدرجة السادسة وحتى درجة كبير.

- بيان تاريخ الحصول على الدرجة المالية الحالية.

- تحديد حصول الموظف على إجازات أو إعارات منذ 2-11-2016 أم لا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: نتوقع 70 ألف إصابة كورونا بحلول 30 يونيو

الحكومة ترد على بيان «الأطباء» حول تسبب بعضهم في ارتفاع وفيات كورونا

«الوزراء»: تخفيض أعداد العاملين ما زال ساريًا.. وقرار جديد غدًا

«الوزراء» يكشف الجهة المسئولة عن مراقبة قرار فتح المطاعم (فيديو)

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«الوزراء»: تخفيض أعداد العاملين ما زال ساريًا.. وقرار جديد غدًا

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

وزير التعليم العالي: نتوقع 70 ألف إصابة كورونا بحلول 30 يونيو

إنفوجراف

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

المشاهد المنسية (5).. البحث عن فضيحة شخصية لـ أحمد زكي

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

نجم الساعة

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تعرف على تردد قناة on drama على النايل سات

الولايات المتحدة: 37% من البالغين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائى

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020

تعرف على تردد قناة mbc مصر على نايل سات وباقي الأقمار الصناعية

مقالات الرأي
منى رجب
معادن الناس يكشفها زمن «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
ثروت الخرباوي
أحمد مكى عاريًا
ماجد حبته
أردوغان يلاعب فرنسا.. بقذارة
المزيد

الثقافة

سلطان القاسمى: انطلاق مهرجان الشارقة للتصوير فى فبراير 2021

«المفارقة فى شعر الفاجومى» كتاب جديد عن دار الجندى

«جوهرة كهف القلب» كتاب يزيل الغموض حول شمس التبريزى

صدور النسخة العربية من «الحارس الأخير للقاهرة القديمة»