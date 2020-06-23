وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي الجديد

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه سيتم التنسيق مع وزير التربية والتعليم لتحديد موعد العام الدراسي الجديد، لكن في كل الأحوال لن يكون قبل أكتوبر المقبل.وأضاف وزير التعليم العالي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، أنه يتم التوقع بالإصابات المستقبلية لفيروس كورونا بناء على علوم البيانات التى تعتمد على الماضي والحاضر.ولفت إلى أن علوم البيانات المتغيرة الديناميكية لا تتوقف على تحليل يوم معين، مضيفا: "توقعنا من قبل الوصول لـ 60 ألف إصابة يوم 24 يونيو غدًا، وتوقعنا الوصول لـ 70 ألف إصابة كورونا يوم 30 يونيو المقبل".وتابع: "نحلل الأرقام بناء على نسبة النمو، فإنها انخفضت في مصر لـ 3%، ولا يهم ضخامة الرقم بقدر التغيير والانخفاض اليومي في الإصابات".