مدير أمن الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة بالمحلة (صور)

أجرى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، جولة تفقدية للجان الثانوية العامة بالمحلة؛ لمتابعة خدمات تأمين اللجان المنتشرة بالمدينة.ووجه مدير الأمن مسؤولى الأحياء بعمل حواجز أمام كل لجنة لمنع الزحام وتكدس الطلاب مثلما حدث فى أول أيام الامتحانات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.من ناحية أخرى، تفقد محافظ الغربية لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة المتفوقين في طنطا، حيث اطمأن على حُسن سير عملية الامتحانات لمادة اللغة الإنجليزية والتي يؤديها طلبة مدرسة المتفوقين.وأكد المحافظ انتظام أداء الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار كورونا، حفاظًا على سلامتهم.