تنفيذ 6 قرارات إزالة بحي غرب الإسكندرية (صور)

قادت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، الثلاثاء، حملة لإزالة البناء المخالف وتنفيذ 6 قراراتإزاله بناءً على توجيهات محافظ الإسكندرية بشأن تنفيذ قرارات الإزالة الصادره للبناء المخالف ومواصلة الجهود على مدار اليوم للقضاء عليه.أسفرت حملة الإزالة عن تنفيذ قرارات بإزالة الدور الأرضي (محلات) 6 شارع الشيخ خفاجة مع 27 شارع شتا، وهدم جزء بالدور التاسع علوي وعدد 3 شبكات محمول أعلى العقار 14 شارع المناشي كرموز.كما تم تنفيذ قرارات إزالة لجزء بالدور الثاني عشر علوي، وجزء خدمات بالدور الثالث عشر علوي، وذلك بالعقار 18 و20 شارع باب سدرع مع 33 و35 شارع الفاضل، وسلّمت لجنة الإزالة بالحي العقارات لمقاول الإزالة بالحي لاستكمال تنفيذ القرارات الصادرة بشأنهم.