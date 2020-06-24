علاج «الكحة» بالأعشاب.. أسبابها وكيفية الوقاية منها
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:46 ص
نور أيمنطباعة
يتعرض البعض للإصابة بالسعال هذه الأيام سواء بسبب انتقال عدوى فيروس كورونا أو التعرض للكحة الموسمية، وتعتبر الكحة رد فعل طبيعي في الجسم يساعد على التخلص من المخاط أو الأتربة أو الأجسام الغريبة العالقة في الحنجرة أو القصبات الهوائية، لذلك نقدم لكم من خلال ذلك التقرير طرق علاجها بالأعشاب الطبيعية.
النزلة الشعابية
الرشح واحتقان الأنف
العدوى الفيروسة
الحموضة والارتجاع
التدخين
الربو
الانسداد الرئوي المزمن
السعال الديكي
الالتهابات الفطرية
الزعتر
يعتبر الزعتر من الأعشاب التي تساعد على التخلص من الكثير من أمراض الجهاز التنفسي لاحتوائه على مركبات الفلافونيدات التي تساعد على التخلص من الالتهابات منها التهابات الحلق، بحسب موقع "healthline"، كما أنه يخفف من أمراض الجهاز التنفسي والسعال عند تناول كوب مغلي منه.
النعناع
يساعد النعناع في التخلص من الاحتقان ويهدئ آلام الحلق لاحتوائه على مادة المنثول، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من المخاط المسبب للسعال، كما أنه يمكن استخدام أوراقه في حمام البخار واستنشاقها.
الزنجبيل
يعتبر الزنجبيل من الأعشاب التي تحتوي على مضادات الفيروسات التي تستخدم بفاعلية في علاج حالات السعال، بالإضافة إلى أنه يساعد في التقليل من الالتهابات خاصة التهاب الشعب الهوائية.
العرقسوس
يعمل العرقسوس على طرد البلغم ويساعد على ترطيب الجهاز التنفسي والتقليل من تهيجات الحلق والجهاز التنفسي خاصة وقت الإصابة بالسعال.
البابونج
يعد البابونج ضمن الأعشاب التس تستخدم للتخلص من السعال ويقوم بتوسيع الشعب الهوائية، كما أنه يساعد فى التخلص من الإنفلونزا والبرد، ويتم تناوله عن طريق غليه ويشرب مرتين في اليوم.
القرفة
تساعد القرفة المغلية على علاج الكحة وآلام الصدر ونزلات البرد بشكل عام، لذلك يمكن الاستعانة بها عند الإصابة بالسعال.
علاج الكحة بالأعشاب.. أسباب السعال المستمر:تتعدد أسباب السعال وتتراوح من البسيطة للمتوسطة، التي يمكن التعامل معها بسهولة، إلى الخطيرة، وهذه أهم الأسباب:
النزلة الشعابية
الرشح واحتقان الأنف
العدوى الفيروسة
الحموضة والارتجاع
التدخين
الربو
الانسداد الرئوي المزمن
السعال الديكي
الالتهابات الفطرية
علاج الكحة بالأعشاب:
الزعتر
يعتبر الزعتر من الأعشاب التي تساعد على التخلص من الكثير من أمراض الجهاز التنفسي لاحتوائه على مركبات الفلافونيدات التي تساعد على التخلص من الالتهابات منها التهابات الحلق، بحسب موقع "healthline"، كما أنه يخفف من أمراض الجهاز التنفسي والسعال عند تناول كوب مغلي منه.
النعناع
يساعد النعناع في التخلص من الاحتقان ويهدئ آلام الحلق لاحتوائه على مادة المنثول، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من المخاط المسبب للسعال، كما أنه يمكن استخدام أوراقه في حمام البخار واستنشاقها.
الزنجبيل
يعتبر الزنجبيل من الأعشاب التي تحتوي على مضادات الفيروسات التي تستخدم بفاعلية في علاج حالات السعال، بالإضافة إلى أنه يساعد في التقليل من الالتهابات خاصة التهاب الشعب الهوائية.
العرقسوس
يعمل العرقسوس على طرد البلغم ويساعد على ترطيب الجهاز التنفسي والتقليل من تهيجات الحلق والجهاز التنفسي خاصة وقت الإصابة بالسعال.
البابونج
يعد البابونج ضمن الأعشاب التس تستخدم للتخلص من السعال ويقوم بتوسيع الشعب الهوائية، كما أنه يساعد فى التخلص من الإنفلونزا والبرد، ويتم تناوله عن طريق غليه ويشرب مرتين في اليوم.
القرفة
تساعد القرفة المغلية على علاج الكحة وآلام الصدر ونزلات البرد بشكل عام، لذلك يمكن الاستعانة بها عند الإصابة بالسعال.
طرق الوقاية من الكحة
تعد الوقاية أهم من العلاج في كل الحالات، لذلك يجب الحرص على الصحة العامة وعدم التعرض لنوبات الكحة المتكررة لأنها تؤثر بالسلب على الصحة، وتتمثل طرق الوقاية في:
الحرص على تجنب التواصل بشكل مباشر مع أي مصاب بنزلات البرد والسعال.
التأكد من نظافة اليدين وغسلهم جيدًا خاصة بعد العطس أو استخدام المرحاض.
الحرص على نظافة المنزل والتأكد من عدم وجود أي من الفيروسات والجراثيم، وكذلك القيام بتغطية الأنف والفم بواسطة منديل نظيف عند العطس أو السعال.
التأكد من نظافة اليدين وغسلهم جيدًا خاصة بعد العطس أو استخدام المرحاض.
الحرص على نظافة المنزل والتأكد من عدم وجود أي من الفيروسات والجراثيم، وكذلك القيام بتغطية الأنف والفم بواسطة منديل نظيف عند العطس أو السعال.