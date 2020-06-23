توريد 127 ألف و544 طن قمح بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له، أنه تم توريد 127 ألف و544 طن و857 كيلو قمح لأماكن التخزين بنطاق المحافظة حتي مساء اليوم، منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضى.وأفاد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، بأنه تم توريد 119 طن و934 كيلو، اليوم، بواقع 12 طن و470 كيلو لشركة المطاحن و15 طن و360 كيلو للشركة المصرية، و92 طن و104 كيلو للبنك في ظل الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن أعمال التوريد واستلام المحصول تسير بصورة منتظمة دون مشاكل أو تكدس في محيط مواقع الاستلام والتوريد بالصوامع والشون، موضحًا أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل تبلغ 130 ألف و703 فدان بعد التدقيق.