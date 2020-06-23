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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سميرة عبدالعزيز: محمود حميدة رشحنى بمسلسل «لما كنا صغيرين»

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:09 م
سميرة عبدالعزيز
سميرة عبدالعزيز
حسين الجندي
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عبرت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن سعادتها بنجاح أدوارها التي قدمتها في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسلين، الأول مسلسل «لما كنا صغيرين» مع الفنانة ريهام حجاج، والفنان محمود حميدة، والفنان خالد النبوي.

وعن دورها في المسلسل، قالت إن هناك كيميا جمعت بينها وبين الفنان محمود حميدة الذي رشحها للدور، مشيرة إلى أن المسلسل كان مختلف عن دورها في مسلسل الثاني «القمر آخر الدنيا»، أمام الفنانة بشرى.

وأضافت الفنانة سميرة عبدالعزيز، أن العمل الأول كانت تقدم فيه شخصية شقيقة محمود حمدي بمثابة الأم؛ واكتشفت أنه يعمل بالمخدرات واستخسرت تربيتها فيه.

وتابعت: اعتبر الفن رسالة، ورغم قساوة الرسالة التي وجهتها في مسلسل «لما كنا صغيرين»، فإن الدور كان يتطلب ذلك، وخاصة أنه كان يعمل في المخدرات؛ مشيرة إلى أن رد الفعل الخاص بمشهد الوفاة كان صعبًا، وبالفعل فقد انهمر محمود حميدة بالدموع لتأثره الشديد بالمشهد.

يذكر أن مسلسل «لما كنا صغيرين» للفنانة ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، وآخرين، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

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