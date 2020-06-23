«التعليم العالي»: لكل جامعة حرية تحديد موعد الامتحان

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، قائلا إنه درس كافة الاستعدادات لإجراء الامتحانات أول يوليو، والإجراءات الاحترازية على أعلي متسوى.وأضاف وزير التعليم العالي في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبو بكر على شاشة «ON» أن الفترة المقبلة ستشهد التحضير لأعمال الامتحانات وتشكيل لجان والكنترول والجداول، مضيفًا: «ستنترك لكل جامعة وكلية وضع جدول الامتحانات بالشكل الذي يتماشي معها».وأوضح أنه يوجد 700 ألف طالب متمثلين في السنوات النهائية، ما بين الجامعات الخاصة والحكومية والأزهرية، مضيفًا: "عاملين إجراءات احترازية كاملة لاستيعاب هذا الكم الكبير، والمدن الجامعية مؤمنة بشكل كبير لدرجة طالب أو طالبين في كل غرفة".وفيما يتعلق بأزمة الدبلومة الأمريكية، الـ"سات"، قال: "المجلس الأعلى للجامعات وضعت ضوابط خاصة، تتضمن الدراسة لـ 3 سنوات، وحد أدني في الدرجات، ولها نظام معين للقبول".