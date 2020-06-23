خالد أبو بكر: رئيس الوزراء لم يقصد مهاجمة الأطباء (فيديو)

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على أزمة نقابة الأطباء، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن هناك وفيات نتيجة تغيب الأطقم الطبية، مؤكدا أن خطاب رئيس الوزراء في مجمله ينم عن حسن نية، ولم يقصد مهاجمة الأطباء.وأضاف أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن من يعرف الدكتور مصطفى مدبولي، يعرف أنه رجل خلوق لا يقصد الإساءة لأحد.. وكلمته بدأت بالشكر والامتنان، ولم يكن يقصد إطلاقا إيذاء الأطباء، والخطاب في مجمله يحمل التقدير لدورهم.وأضاف: "كنت أتمنى ألا يقول رئيس الوزراء جملة أن هناك وفيات نتيجة تغيب الأطقم الطبية، فهو لم يكن موفق بها ولكن حسن النية متوفر، ويجب على رئيس الوزراء معاقبة أي مخطئ".