«مجدي» تتابع أعمال تطوير مستشفى الصدر بالخارجة

تفقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم، أعمال تطوير مستشفى الصدر والحميات بالخارجة، يرافقها سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة ومسئولي جهاز الأمن الوطنى بالمحافظة.وتابعت أعمال رفع الكفاءة الجارية ووصول الأجهزة اللازمة وتركيبها ومن بينها جهاز (جين اكسبرت) المتطور لتحليل ٢٨ نوع من الفيروسات والدرن والذي تبلغ تكلفته ٨٠٠ ألف جنيه، والذي تم تركيبه وتدريب الفريق الطبي على استخدامه من خلال لجنة مختصة من وزارة الصحة، كما وجهت بسرعة الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية ورفع كفاءة مدخل مستشفى الحميات لبدء العمل بالمستشفى واستقبال الحالات المرضية.كانت المحافظة قد أعلنت عن تطوير وتحويل مستشفى الحميات والصدر بالخارجة لمستشفى عزل لتشخيص وتقديم العلاج لحالات الإصابة بفيروس كورونا.