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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

طلال الرميضي يقدم قراءة في «أعلام الغوص عند العوازم» على الـ«يوتيوب» الخميس

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:01 م
طلال الرميضي
طلال الرميضي
آلاء حسن
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يقدم الكاتب والأديب الكويتي طلال الرميضي، قراءة في كتابه "أعلام الغوص عند العوازم خلال قرن 1850 - 1950"، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، على قناة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، تحت عنوان "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، وضمن برنامج "اقرا معانا" الذي ينظمه المجلس بأمانة الدكتور هشام عزمي.

وأطلقت وزيرة الثقافة، المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، بهدف بث نوادر أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة على يوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.

وأشارت إلى أنها توجه دعوة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية؛ للحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضحت أن البث يتواصل يوميًا بمواد إبداعية متنوعة تشمل عروضًا مسرحية، حفلات موسيقية عربية وكلاسيكية وعروض باليه وأفلامًا قصيرة ووثائقية وغيرها، كما يتم تزويد الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت بالكثير من عناوين الكتب وإصدارات مختلف القطاعات.

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الثقافة

طلال الرميضي يقدم قراءة في «أعلام الغوص عند العوازم» على الـ«يوتيوب» الخميس

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