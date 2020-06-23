محافظ الفيوم: أسرّة مستشفيات «الصحة» تستوعب مرضى كورونا

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن استعادة النشاط في كافة القطاعات أمر ضروري، مع اتباع إجراءات الوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي.وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة "ON"، أن فيروس كورونا سيظل مستمرًا لفترة، ودول أوروبية كانت تعاني بشدة استأنفت النشاط الرياضي، بعدما كانت تعاني معاناة قاسية خلال الفترة الماضية.وأشار إلى أن المحافظة افتتحت أماكن جديدة للعزل المنزلي البديل للأسر، والأفراد الذين تعتبر منازلهم غير مؤهلة لهذا الأمر، ويعزلون في مركز تابع لوزارة الشباب والرياضة، مردفا: "نجهز مركزًا آخر، وخصصنا إحدى العمارات التابعة للإسكان بالكامل للعزل المنزلي".وأضاف: "سنراجع خلال الأيام المقبلة المحال العامة والكافيتريات والمطاعم، وسنعمل على التأكد أن المسافات الموجودة بين طاولات الطعام تحقق الشروط المطلوبة، ونفس الأمر سيحدث في المقاهي، وسنؤكد على منع تقديم الشيشة والتصدي بكل حزم للمخالفات".وشدد على أن الفريق الذي يقدم الخدمات يجب أن يكونوا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الفتح لا يعني أن الدولة تستهين بالإجراءات الاحترازية.وحول الوضع الوبائي في المحافظة، أكد الأنصاري، أنه في انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، متابعًا: "لدينا أسرة عزل بمستوياتها المختلفة في مستشفيات وزارة الصحة، ومنذ 1 يونيو لم يخرج مريض مصاب كورونا من المحافظة للعزل".