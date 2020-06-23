سقوط أجزاء من عقار خال من السكان بغرب الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بلاغًا بسقوط أجزاء من عقار خالي من السكان بنطاق الحى دون حدوث إصابات.وتوجهت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، إلى موقع العقار الكائن 9 شارع اخوان الصفا من شارع خوفو، فور تلقي بلاغ بتساقط أجزاء من العقار، وتبين من المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي، ودورين علويين وخالي من السكان.ووجهت رئيس الحى بسرعة ازاله الاجزاء التي تمثل خطورة داهمة بالعقار، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، كما كلفت إدارة الرصد البيئي بالحي بسرعة رفع الرديم من الشارع، لتسهيل حركة المرور والمواطنين.