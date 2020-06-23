مصرع شاب صعقا بالكهرباء بمركز الخارجة

لقي شاب مصرعه مساء اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لصعق كهربي بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.تلقى مدير أمن الوادي الجديد اللواء هشام لطفي، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة هامدة لمشرحة مستشفى الخارجة العام.تبين وفاة أحمد علي فرغلي مرسي، 23 سنة، مقيم حي المجاهدين بمدينة الخارجة، إثر تعرضه لصعق تيار كهربي، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام.تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.